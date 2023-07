FÊTE LOCALE DE TOURBES Place de l’Église Tourbes, 28 juillet 2023, Tourbes.

Tourbes,Hérault

3 jours de Fête Locale à Tourbes en plein coeur de village.

A partir de 18h30 : apéro-buvette, animation musicale.

Tous les soirs, Fête Foraine à partir de 19h et Bal avec concert-spectacle.

2023-07-28 19:00:00 fin : 2023-07-28 01:00:00. .

Place de l’Église

Tourbes 34120 Hérault Occitanie



3 days of local festivities in Tourbes celebrated on the Esplanade René Giraud. From 6.30 pm, aperitive/beverage booth with live music. Funfair and ball with concerts and shows every evening from 10pm.

3 días de Fiesta Local en Tourbes, en el corazón del pueblo.

A partir de las 18.30: bebidas y refrescos, animación musical.

Todas las tardes, parque de atracciones a partir de las 19.00 h y baile con concierto y espectáculo

3 Tage Dorfsfest in Tourbes auf der Esplanade René Giraud. Ab 19.30 Uhr Getränkebüffet, Musik. Rummel und Ball mit Musikband jeden Abend. Freitag, den 28., Samstag, den 29., und Sonntag, den 30. Juli.

Mise à jour le 2023-07-12 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE