MARCHE DE TOURBES Place de l’Eglise Tourbes, 4 janvier 2023, Tourbes.

Tourbes,Hérault

Tous les mercredis de 8h à 13h sur la place de l’Eglise.

Fruits et légumes, charcuterie, fromages, boucherie chevaline, plats à emporter, poissonnier, rôtisserie et vêtements..

2023-01-04 08:00:00 fin : 2023-12-27 13:00:00. .

Place de l’Eglise

Tourbes 34120 Hérault Occitanie



Every Wednesday from 8am to 1pm on the church square.

Fruits and vegetables, delicatessen, cheeses, horse butcher, take-away food, fishmonger, rotisserie and clothing.

Todos los miércoles de 8 a 13 horas en la plaza de la iglesia.

Frutas y verduras, charcutería, quesos, carnicería de caballo, comida para llevar, pescadería, asador y ropa.

Jeden Mittwoch von 8:00 bis 13:00 Uhr auf dem Place de l’Eglise.

Obst und Gemüse, Wurstwaren, Käse, Pferdemetzgerei, Gerichte zum Mitnehmen, Fischhändler, Rotisserie und Kleidung.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE