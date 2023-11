Marché de Noël de Thilay Place de l’église Thilay, 16 décembre 2023, Thilay.

Thilay,Ardennes

Il aura lieu sur la place ainsi qu’à la salle des fêtes de Thilay. De nombreux exposants seront présents durant cette journée : artisanat, décoration, idées cadeaux, produits gourmands, vin chaud, gaufres. De nombreuses animations seront prévues ainsi qu’un feu d’artifice pour clôturer cette journée. Pour les exposants qui souhaitent être présents, veuillez trouver les coordonnées de l’association ci-dessous : Téléphone: 06.28.35.55.04 Par Messenger sur la page Facebook : APETHILAY Par mail : ape.thilay@gmail.com.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

Place de l’église

Thilay 08800 Ardennes Grand Est



It will take place on the square and in the Thilay village hall. Numerous exhibitors will be present throughout the day: crafts, decorations, gift ideas, gourmet products, mulled wine and waffles. There will be plenty of entertainment and a fireworks display to round off the day. For exhibitors wishing to attend, please find the association’s contact details below: Phone: 06.28.35.55.04 By Messenger on Facebook page: APETHILAY By e-mail: ape.thilay@gmail.com

Tendrá lugar en la plaza y el salón del pueblo de Thilay. Durante todo el día habrá numerosos expositores de artesanía, decoración, regalos, productos gourmet, vino caliente y gofres. También habrá muchos espectáculos y fuegos artificiales para redondear la jornada. Los expositores que deseen asistir pueden ponerse en contacto con la asociación: Teléfono: 06.28.35.55.04 Por Messenger en la página de Facebook: APETHILAY Por correo electrónico: ape.thilay@gmail.com

Er findet auf dem Platz sowie in der Festhalle von Thilay statt. Zahlreiche Aussteller werden an diesem Tag vertreten sein: Kunsthandwerk, Dekoration, Geschenkideen, Feinschmeckerprodukte, Glühwein, Waffeln. Es sind zahlreiche Animationen sowie ein Feuerwerk zum Abschluss des Tages vorgesehen. Aussteller, die an der Veranstaltung teilnehmen möchten, finden die Kontaktdaten des Vereins unten: Telefon: 06.28.35.55.04 Per Messenger auf der Facebook-Seite: APETHILAY Per E-Mail: ape.thilay@gmail.com

Mise à jour le 2023-11-23 par Ardennes Tourisme