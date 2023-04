Bourse aux jouets par l’association des Parents d’élèves de Thilay Place de l’église, 22 octobre 2023, Thilay.

L’association des Parents d’élèves de Thilay organise une bourse aux jouets, vêtements et matériel de puériculture à la salle des fêtes de Thilay le dimanche 22 octobre 2023. Réservation obligatoire avant le 22 octobre 2023, pour les exposants (attention places limitées) Par téléphone : 06 83 33 65 37 ou par mail : ape.thilay@gmail.com Tarif : 2 € la table (1,20 m x 0,80m) Limité à 2 tables par exposants pour permettre au plus grand nombre de participer. Buvette et petite restauration sur place..

2023-10-22 à ; fin : 2023-10-22 . .

Place de l’église Salle des fêtes

Thilay 08800 Ardennes Grand Est



The Parents Association of Thilay organizes a toy, clothing and childcare equipment fair at the village hall of Thilay on Sunday October 22, 2023. Reservation required before October 22, 2023, for exhibitors (attention limited places) By phone : 06 83 33 65 37 or by mail : ape.thilay@gmail.com Price : 2 ? per table (1,20 m x 0,80m) Limited to 2 tables per exhibitor to allow the greatest number to participate. Refreshments and small food on the spot.

La Asociación de Padres de Alumnos de Thilay organiza una feria de juguetes, ropa y material de puericultura en la sala de fiestas del pueblo de Thilay el domingo 22 de octubre de 2023. Reserva obligatoria antes del 22 de octubre de 2023, para los expositores (plazas limitadas) Por teléfono: 06 83 33 65 37 o por correo electrónico: ape.thilay@gmail.com Precio: 2 € por mesa (1,20 m x 0,80 m) Limitado a 2 mesas por expositor para permitir la participación del mayor número de personas posible. Refrescos y tentempiés in situ.

Die Elternvereinigung von Thilay organisiert am Sonntag, den 22. Oktober 2023, eine Börse für Spielzeug, Kleidung und Kinderpflegematerial im Festsaal von Thilay. Obligatorische Reservierung vor dem 22. Oktober 2023, für Aussteller (Achtung: begrenzte Plätze) Per Telefon: 06 83 33 65 37 oder per E-Mail: ape.thilay@gmail.com Preis: 2 ? pro Tisch (1,20 m x 0,80m) Begrenzt auf 2 Tische pro Aussteller, um möglichst vielen die Teilnahme zu ermöglichen. Getränke und kleine Snacks vor Ort.

