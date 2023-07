Festivités à Thilay Place de l’église Thilay, 13 juillet 2023, Thilay.

Thilay,Ardennes

JEUDI 13 JUILLET, PLACE DE L’EGLISE 20.00 : 2e édition du pique-nique citoyen proposé et organisé par la municipalité à l’occasion de la fête nationale. Les traditionnelles buvette et animation musicale accompagneront ce repas. 22.15 : défilé aux lampions dans les rues de notre village avant de retourner place de l’Eglise pour profiter du bal..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . .

Place de l’église

Thilay 08800 Ardennes Grand Est



THURSDAY JULY 13, PLACE DE L’EGLISE 20.00: 2nd edition of the citizens’ picnic proposed and organized by the municipality on the occasion of the national holiday. Traditional refreshments and musical entertainment will accompany the meal. 22.15.00: lantern-lit parade through the streets of our village before returning to Place de l’Eglise to enjoy the ball.

JUEVES 13 DE JULIO, PLAZA DE L’EGLISE 20.00 h: 2ª edición del picnic ciudadano organizado por el ayuntamiento con motivo de las fiestas patronales. La comida irá acompañada de los tradicionales puestos de refrescos y animaciones musicales. 22.15.00: desfile de farolillos por las calles de nuestro pueblo antes de regresar a la Place de l’Eglise para disfrutar del baile.

DONNERSTAG, 13. JULI, PLACE DE L’EGLISE 20.00 Uhr: Zweite Ausgabe des Bürgerpicknicks, das von der Gemeinde anlässlich des Nationalfeiertags vorgeschlagen und organisiert wird. Das Essen wird von den traditionellen Getränken und musikalischen Darbietungen begleitet. 22.15: Lampionumzug durch die Straßen unseres Dorfes, bevor wir zum Place de l’Eglise zurückkehren, um den Ball zu genießen.

Mise à jour le 2023-07-03 par Ardennes Tourisme