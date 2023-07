Exposition de photos Place de l’église Tarnac Catégories d’Évènement: Corrèze

18 juillet 2023

Artistes : Martine Prunier et Patrick Bravin.

2023-07-18 fin : 2023-07-18 18:30:00. .

Place de l’église

Tarnac 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Photo exhibition

Artists : Martine Prunier and Patrick Bravin Exposición fotográfica

Artistas : Martine Prunier y Patrick Bravin Ausstellung von Fotos

