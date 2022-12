Les mardis de l’Orgue Place de l’église Talence Talence Catégories d’évènement: Gironde

Talence

Les mardis de l’Orgue Place de l’église Talence, 21 février 2023, Talence. Les mardis de l’Orgue 21 février – 11 avril 2023, les mardis Place de l’église Talence

Entrée libre

Les mardis de l’orgue vous offre une évasion musicale cette année encore. Avec le Comité de l’orgue de Talence partez à la découverte de cet instrument majestueux au sein de l’église de Notre Dame. Place de l’église Talence Eglise Notre Dame 33400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://talence-evenements.business.site/posts/7757689254085690326?hl=fr »}] Ces concerts organisés par le Comité de l’orgue de Talence et soutenus par la Ville, et Talence évènements propose un large panorama pour petits et grands, amateur ou néophyte de la musique d’orgue.

Si l’orgue reste l’instrument premier, il se mariera également avec d’autres instruments comme le violon, la trompette ou même la voix. LA PROGRAMMATION Découvrez la programmation détaillée sur le site de Talence évènements 21 février à 20h30

14 mars 20h30

11 avril 20h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-21T20:30:00+01:00

2023-04-11T21:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Talence Autres Lieu Place de l'église Talence Adresse Eglise Notre Dame 33400 Talence Ville Talence Age maximum 99 lieuville Place de l'église Talence Talence Departement Gironde

Place de l'église Talence Talence Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/talence/

Les mardis de l’Orgue Place de l’église Talence 2023-02-21 was last modified: by Les mardis de l’Orgue Place de l’église Talence Place de l'église Talence 21 février 2023 Place de l'église Talence Talence Talence

Talence Gironde