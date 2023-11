Petit village de Noël Place de l’Église Surbourg, 2 décembre 2023, Surbourg.

Surbourg,Bas-Rhin

[NOEL EN OUTRE FORET] Sur le parvis de l’église, expositions de peintures, sculptures sur bois, vente de décorations de Noël et de bricolages, promenade en poneys, … Crèche vivante et sentier de Noël sur le thème du cadeau. Apparition des personnages de Noël. Vin chaud, bredele et autres gourmandises..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 19:00:00. 0 EUR.

Place de l’Église

Surbourg 67250 Bas-Rhin Grand Est



[Christmas in the forest] On the church square, exhibitions of paintings, wood carvings, sale of Christmas decorations and crafts, pony rides, … Living crib and Christmas trail on the theme of gifts. Appearance of Christmas characters. Mulled wine, bredele and other delicacies.

[Navidad en el bosque] En la plaza de la iglesia, exposiciones de pintura, tallas de madera, venta de adornos navideños y artesanía, paseos en poni, … Cuna viviente y sendero navideño sobre el tema de los regalos. Aparición de personajes navideños. Vino caliente, bredele y otras delicias.

[NOEL EN OUTRE FORET] Auf dem Vorplatz der Kirche, Ausstellungen von Gemälden, Holzschnitzereien, Verkauf von Weihnachtsdekorationen und Bastelarbeiten, Ponyreiten, … Lebende Krippe und Weihnachtspfad zum Thema Geschenke. Auftritt der Weihnachtsfiguren. Glühwein, Bredele und andere Leckereien.

