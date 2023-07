Visite pédestre guidée « À la découverte de notre petit patrimoine » Place de l’église St lyphard Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

St lyphard Visite pédestre guidée « À la découverte de notre petit patrimoine » Place de l’église St lyphard, 16 septembre 2023, St lyphard. Visite pédestre guidée « À la découverte de notre petit patrimoine » 16 et 17 septembre Place de l’église Gratuit: 0 Sortie pédestre commentée avec l’association Archives et Histoire. Circuit familial d’environ 4km au départ de l’Office de Tourisme.

Repli en cas d’intempéries : visite de l’église

Inscription à l’Office de Tourisme

Inscription à l'Office de Tourisme

20 personnes maximum à partir de 5 ans.

Dates: 16 et 17 septembre 2023, 9h30-11h00

