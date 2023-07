Animations patrimoine – Sortie vélo Place de l’église St lyphard Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

St lyphard Animations patrimoine – Sortie vélo Place de l’église St lyphard, 21 juillet 2023, St lyphard. Animations patrimoine – Sortie vélo 21 juillet et 25 août Place de l’église Gratuit: 0 Sortie vélo commentée avec l’association Archives et Histoire. Durée 2h environ.

Inscription à l’Office de Tourisme

15 personnes maximum à partir de 8 ans.

Inscription à l'Office de Tourisme

15 personnes maximum à partir de 8 ans.

RDV 16h45 devant l'Office de Tourisme. Place de l'église Devant l'Office de tourisme 44410 St lyphard

2023-07-21T16:45:00+02:00 – 2023-07-21T18:45:00+02:00

