Sentier des crèches, les Noëlies Place de l’Eglise Soultz-Haut-Rhin, 4 décembre 2023, Soultz-Haut-Rhin.

Soultz-Haut-Rhin,Haut-Rhin

Crèche de 1947, sur fond de paysage dû au peintre Louis Wiederkehr, sculpté par le colmarien Joseph Stempfel..

2023-12-17 fin : 2024-01-26 18:00:00. EUR.

Place de l’Eglise

Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est



Crib of 1947, on a landscape background by the painter Louis Wiederkehr, sculpted by the Colmarian Joseph Stempfel.

Cuna de 1947, con un fondo de paisaje del pintor Louis Wiederkehr, esculpido por el artista de Colmar Joseph Stempfel.

Krippe von 1947, vor dem Hintergrund einer Landschaft, die dem Maler Louis Wiederkehr zu verdanken ist, geschnitzt von dem Colmarer Joseph Stempfel.

Mise à jour le 2023-12-01 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller