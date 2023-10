Marché de Noël Place de l’Église Sornac, 1 décembre 2023, Sornac.

Sornac,Corrèze

Le foyer rural en collaboration avec les associations et la commune organise un petit Marché de Noël en

Sur la place du village : illuminations du sapin, petit Marché de Noël local en nocturne, buvette, chocolat, vin chaud, chorale et animations. L’agence postale communale collectera vos lettres pour le Père Noël..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 22:00:00. .

Place de l’Église

Sornac 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Foyer Rural, in collaboration with local associations and the commune, is organizing a small Christmas Market in the village square

In the village square: Christmas tree lighting, a small local Christmas market at night, refreshments, chocolate, mulled wine, choir and entertainment. The local postal agency will collect your letters for Santa Claus.

El Foyer Rural, en colaboración con las asociaciones locales y el ayuntamiento, organiza un pequeño mercado navideño en la plaza del pueblo

En la plaza del pueblo: iluminación del árbol de Navidad, un pequeño mercado navideño local por la noche, refrescos, chocolate, vino caliente, coro y animación. La agencia postal local recogerá sus cartas para Papá Noel.

Das Landheim organisiert in Zusammenarbeit mit den Vereinen und der Gemeinde einen kleinen Weihnachtsmarkt in

Auf dem Dorfplatz: Tannenbaumbeleuchtung, kleiner lokaler Weihnachtsmarkt in der Nacht, Getränke, Schokolade, Glühwein, Chor und Animationen. Die Postagentur der Gemeinde wird Ihre Briefe für den Weihnachtsmann einsammeln.

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de Tourisme de Haute Corrèze