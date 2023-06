Fête Nationale Place de l’église Sornac, 13 juillet 2023, Sornac.

Sornac,Corrèze

A l’occasion de la Fête Nationale, la commune de Sornac et l’Amicale des Sapeurs-Pompiers organisent un repas suivi d’un feu d’artifice et du traditionnel bal des pompiers..

2023-07-13 à ; fin : 2023-07-14 . .

Place de l’église

Sornac 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



To celebrate the Fête Nationale, the commune of Sornac and the Amicale des Sapeurs-Pompiers are organizing a meal followed by fireworks and the traditional firemen’s ball.

Para celebrar la Fiesta Nacional, el municipio de Sornac y la Amicale des Sapeurs-Pompiers organizan una comida seguida de fuegos artificiales y el tradicional baile de los bomberos.

Anlässlich des Nationalfeiertags organisieren die Gemeinde Sornac und der Feuerwehrverein (Amicale des Sapeurs-Pompiers) ein Essen mit anschließendem Feuerwerk und dem traditionellen Feuerwehrball.

Mise à jour le 2023-06-14 par Office de Tourisme de Haute Corrèze