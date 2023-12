Marché de Noël Soppe en Lumière Place de l’Eglise Soppe-le-Bas, 16 décembre 2023, Soppe-le-Bas.

Soppe-le-Bas Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 18:00:00

fin : 2023-12-16

Venez partager un moment convivial en famille, seul ou entre amis lors du marché de Noël, au programme :

Vente de décorations pour vos tables de fête, bredalas, cartes de fin d’année et pains d’épices..

Venez partager un moment convivial en famille, seul ou entre amis lors du marché de Noël, au programme :

Vente de décorations pour vos tables de fête, bredalas, cartes de fin d’année et pains d’épices.

Venez partager un moment convivial en famille, seul ou entre amis lors du marché de Noël, au programme :

Vente de décorations pour vos tables de fête, bredalas, cartes de fin d’année et pains d’épices.

EUR.

Place de l’Eglise

Soppe-le-Bas 68780 Haut-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-13 par Office de tourisme de Masevaux