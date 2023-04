Marché artisanal de Sonnay Place de l’Eglise Sonnay Catégories d’Évènement: Isère

Marché artisanal de Sonnay Place de l’Eglise, 1 janvier 2023, Sonnay. Profitez du marché artisanal mensuel le 1er vendredi de chaque mois. Retrouvez une vingtaine de stands de créateurs, de producteurs et d’artisans majoritairement locaux.

Disfrute del mercado mensual de artesanía el primer viernes de cada mes. Encontrará una veintena de stands de creadores, productores y artesanos principalmente locales Nutzen Sie den monatlichen Kunsthandwerksmarkt am ersten Freitag jedes Monats. Hier finden Sie rund 20 Stände von überwiegend lokalen Designern, Produzenten und Handwerkern

