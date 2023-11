Marché de la Saint-Nicolas Place de l’Eglise Sierentz, 30 novembre 2023, Sierentz.

Sierentz,Haut-Rhin

Féerie de Lumières, odeurs de vin chaud et de bredela… La magie du marché de la Saint- Nicolas s’installe. Une soixantaine d’exposants vous accueilleront tout le week-end. L’ouverture en soirée permettra aux nombreux visiteurs du marché de profiter de l’atmosphère féerique de la nuit illuminée sur la Place de l’Eglise et sur la Place de la Bascule..

2023-12-01 fin : 2023-12-03 . 0 EUR.

Place de l’Eglise

Sierentz 68510 Haut-Rhin Grand Est



The magic of the Saint Nicolas market is taking place, with the scent of mulled wine and bredela. About sixty exhibitors will welcome you all weekend long. The opening in the evening will allow the numerous visitors of the market to take advantage of the enchanting atmosphere of the illuminated night on the Place de l’Eglise and on the Place de la Bascule.

Un mundo de luces, olor a vino caliente y bredela.. La magia del mercado de San Nicolás ya está aquí. Unos sesenta puestos le darán la bienvenida durante todo el fin de semana. Cuando el mercado abra por la noche, los visitantes podrán disfrutar del ambiente mágico de la noche iluminada en la plaza de la Iglesia y la plaza de la Bascule.

Lichterzauber, Glühwein- und Bredela-Düfte? Der Zauber des Nikolausmarktes zieht ein. Rund 60 Aussteller erwarten Sie das ganze Wochenende über. Die Öffnung am Abend ermöglicht es den zahlreichen Besuchern des Marktes, die zauberhafte Atmosphäre der beleuchteten Nacht auf dem Place de l’Eglise und dem Place de la Bascule zu genießen.

