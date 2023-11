FÉÉRIE DE NOËL Place de l’Église Sèvremoine, 17 décembre 2023, Sèvremoine.

Sèvremoine,Maine-et-Loire

Entrez dans la magie de Noël avec la féérie de Noël à St Macaire en Mauges..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 19:00:00. .

Place de l’Église SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES

Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Enter the magic of Christmas with the Christmas fairy in St Macaire en Mauges.

Entre en la magia de la Navidad con el cuento de hadas navideño en St Macaire en Mauges.

Treten Sie ein in den Zauber von Weihnachten mit dem Weihnachtszauber in St Macaire en Mauges.

