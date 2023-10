MARCHÉ DES LUTINS DE NOËL Place de l’Église Sermaise, 2 décembre 2023, Sermaise.

Sermaise,Maine-et-Loire

Enfin le retour de la fête du village !.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 19:00:00. .

Place de l’Église

Sermaise 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Finally the return of the village festival!

¡Por fin vuelve la fiesta del pueblo!

Endlich ist das Dorffest wieder da!

Mise à jour le 2023-10-26 par eSPRIT Pays de la Loire