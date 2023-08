Atelier couronnes de Noël place de l’église Schweighouse-Thann, 1 décembre 2023, Schweighouse-Thann.

Schweighouse-Thann,Haut-Rhin

Venez créer votre couronne de Noël en valorisant les résidus de taille d’arbustes et les matériaux glanés dans la nature..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 20:00:00. EUR.

place de l’église

Schweighouse-Thann 68520 Haut-Rhin Grand Est



Come and create your own Christmas wreath using shrub trimmings and materials gleaned from nature.

Ven a crear tu propia corona de Navidad con recortes de arbustos y materiales recogidos de la naturaleza.

Gestalten Sie Ihren Weihnachtskranz aus Strauchschnitt und anderen Materialien aus der Natur.

Mise à jour le 2023-08-25 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay