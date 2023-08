Marché de la Saint Nicolas Place de l’église Schweighouse-Thann, 1 décembre 2023, Schweighouse-Thann.

Schweighouse-Thann,Haut-Rhin

Un petit marché du terroir avec des produits fermiers et de l’artisanat. Et les enfants pourront rencontrer le Saint Nicolas ! Profitez également des animations musicales..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 20:00:00. EUR.

Place de l’église

Schweighouse-Thann 68520 Haut-Rhin Grand Est



A small local market with farm products and crafts. And the children will be able to meet the Saint Nicolas! Enjoy also the musical animations.

Un pequeño mercado local con productos agrícolas y artesanales. Y los niños pueden conocer a San Nicolás Disfrute también de la animación musical.

Ein kleiner Regionalmarkt mit Produkten vom Bauernhof und Kunsthandwerk. Und die Kinder können den Heiligen Nikolaus treffen! Profitieren Sie auch von musikalischen Darbietungen.

Mise à jour le 2023-08-25 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay