[JEP2023] Église prieurale Saint-Symphorien-Saint-Martin Place de l’Église Savigny-en-Sancerre, 17 septembre 2023, Savigny-en-Sancerre.

Savigny-en-Sancerre,Cher

Visite de l’Église romane du XIIe siècle restaurée et agrandie au XIXe siècle..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 17:00:00. EUR.

Place de l’Église

Savigny-en-Sancerre 18240 Cher Centre-Val de Loire



Visit the 12th-century Romanesque church, restored and enlarged in the 19th century.

Visite la iglesia románica del siglo XII, restaurada y ampliada en el siglo XIX.

Besichtigung der romanischen Kirche aus dem 12. Jahrhundert, die im 19. Jahrhundert restauriert und erweitert wurde.

