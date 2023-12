Exposition à La Maison du Tailleu Place de l’Eglise Savennes Catégories d’Évènement: Creuse

Savennes Exposition à La Maison du Tailleu Place de l’Eglise Savennes, 9 décembre 2023 07:00, Savennes. Savennes,Creuse Jean Estaque invite Annie Echenoz, gravures et dessins..

Place de l’Eglise

Savennes 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Jean Estaque invites Annie Echenoz, prints and drawings. Jean Estaque invita a Annie Echenoz, grabados y dibujos. Jean Estaque lädt Annie Echenoz ein, Radierungen und Zeichnungen.

