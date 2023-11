MATHIEU SEMPÉRÉ CHANTE NOËL – SAUVIAN Place de l’Église Sauvian, 22 décembre 2023, Sauvian.

Sauvian,Hérault

Le ténor Mathieu Sempéré et ses musiciens viennent vous chanter les célèbres chants de Noël tels que « vive le vent », « petit papa noël » et pleins d’autres ! De quoi se mettre parfaitement dans l’ambiance festive de cette fête magique.

Entrée à retirer à partir du 1er novembre à la presse, au tabac ou au numéro de téléphone indiqué..

2023-12-22 20:30:00

Place de l’Église

Sauvian 34410 Hérault Occitanie



Tenor Mathieu Sempéré and his musicians will sing you famous Christmas carols such as « vive le vent », « petit papa noël » and many others! It’s the perfect way to get into the festive spirit of this magical holiday.

Tickets available from November 1 at the press, tobacconist’s or on the telephone number given.

El tenor Mathieu Sempéré y sus músicos cantarán villancicos famosos como « vive le vent », « petit papa noël » y muchos otros Es la manera perfecta de entrar en el espíritu festivo de estas mágicas fiestas.

Las entradas podrán recogerse a partir del 1 de noviembre en la prensa, en el estanco o en el número de teléfono indicado.

Der Tenor Mathieu Sempéré und seine Musiker singen für Sie die berühmten Weihnachtslieder wie « vive le vent », « petit papa noël » und viele andere! So können Sie sich perfekt auf die festliche Stimmung dieses magischen Festes einstimmen.

Eintrittskarten können ab dem 1. November in der Presse, im Tabakladen oder unter der angegebenen Telefonnummer abgeholt werden.

