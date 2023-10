Loto Place de l’église Sarriac-Bigorre, 13 octobre 2023, Sarriac-Bigorre.

Sarriac-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Dernier Loto de l’année organisé par le Comité des Fêtes

➡️ 19h30: Ouverture des portes

➡️ 21h: Début du Loto

Restaurations sur place, nombreux lots à gagner..

2023-10-13 19:30:00

Place de l’église SARRIAC-BIGORRE

Sarriac-Bigorre 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie



? Last Loto of the year organized by the Comité des Fêtes ?

?? 7:30pm: Doors open

?? 9pm: Lotto begins

? Catering on site, many prizes to be won.

? Último Loto del año organizado por el Comité des Fêtes ?

?? 19.30 h: Apertura de puertas

?? 21.00 h: comienzo de la lotería

? Catering in situ, muchos premios para ganar.

? Letztes Lotto des Jahres, das vom Festkomitee organisiert wird ?

?? 19.30 Uhr: Öffnung der Türen

?? 21h: Beginn des Lottos

? Verpflegung vor Ort, zahlreiche Preise zu gewinnen.

Mise à jour le 2023-10-05 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65