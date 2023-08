JEP 2023 – RACONTE-MOI TON VILLAGE Place de l’Église Sainte-Valière, 16 septembre 2023, Sainte-Valière.

Sainte-Valière,Aude

Au travers d’une balade commentée au cœur du village, découvrez son riche passé. Inauguration municipale d’une signalétique conçue par les acteurs du village..

2023-09-16 09:00:00 fin : 2023-09-16 11:30:00. .

Place de l’Église

Sainte-Valière 11120 Aude Occitanie



Take a guided stroll through the heart of the village to discover its rich past. Municipal inauguration of signage designed by village stakeholders.

Dé un paseo guiado por el corazón del pueblo y descubra su rico pasado. Inauguración municipal de la señalización diseñada por las partes interesadas del pueblo.

Entdecken Sie bei einem kommentierten Spaziergang durch das Dorf seine reiche Vergangenheit. Einweihung einer Beschilderung, die von den Akteuren des Dorfes entworfen wurde.

