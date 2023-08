Jazz à la carte Place de l’église Sainte-Nathalène, 9 septembre 2023, Sainte-Nathalène.

Sainte-Nathalène,Dordogne

L’orchestre « Du souffle aux cordes » proposera un menu musical Jazz à la carte !

« Chez Simone » il y a des serveurs, la carte des pièces musicales et des spectateurs qui ont du goût pour les recettes Jazzy qui swinguent bien !

Il y a aussi des tables rondes, des bougies, des assiettes de pâtisserie et des boissons à déguster.

Les musiciens : Mary Estrade, Philippe Pouchaud, Marc Estrade, Jérôme Gost nous régaleront !

Repli dans la salle des fêtes si besoin..

2023-09-09 fin : 2023-09-09 . EUR.

Place de l’église

Sainte-Nathalène 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The « Du souffle aux cordes » orchestra will be offering an à la carte jazz menu!

« Chez Simone » has waiters, a music menu and an audience with a taste for jazzy recipes that swing!

There are also round tables, candles, plates of pastries and drinks to enjoy.

The musicians: Mary Estrade, Philippe Pouchaud, Marc Estrade, Jérôme Gost are sure to delight!

Back-up in the village hall if necessary.

La orquesta « Du souffle aux cordes » ofrecerá un menú de jazz a la carta

« Chez Simone » cuenta con camareros, una carta musical y un público aficionado a las recetas de jazz ¡que se mecen!

También hay mesas redondas, velas, platos de bollería y bebidas para degustar.

Los músicos: Mary Estrade, Philippe Pouchaud, Marc Estrade y Jérôme Gost ¡nos deleitarán!

Refuerzo en la sala del pueblo en caso de necesidad.

Das Orchester « Du souffle aux cordes » wird ein musikalisches Jazzmenü à la carte anbieten!

« Chez Simone » gibt es Kellner, die Karte mit den musikalischen Stücken und Zuschauer, die einen Geschmack für jazzige Rezepte haben, die gut swingen!

Es gibt auch runde Tische, Kerzen, Teller mit Gebäck und Getränke zum Probieren.

Die Musiker : Mary Estrade, Philippe Pouchaud, Marc Estrade, Jérôme Gost werden uns verwöhnen!

Bei Bedarf Rückzug in den Festsaal.

Mise à jour le 2023-08-28 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir