Théâtre à Sainte Nathalène : Le Conte des Contes ou le Merveilleux Sexisme Place de l’église Sainte-Nathalène, 13 juillet 2023, Sainte-Nathalène.

Sainte-Nathalène,Dordogne

D’après le pentamerone (1625) et « il était une fois des hommes et des femmes »(L. Arlaud). Les contes de notre enfance n’ont-ils pas une responsabilité dans les inégalités femmes/hommes et les stéréotypes qui compliquent notre quotidien au XXIème siècle ?

Quelle est donc l’origine de la hiérarchisation des sexes ?

Dans une mise en scène originale et soignée de Katia Geins

Avec de la musique en live, des moments « comedia de l’arte »

Énergique, drôle et incisif !.

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . EUR.

Place de l’église

Sainte-Nathalène 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Based on Pentamerone (1625) and Il était une fois des hommes et des femmes (L. Arlaud). Don’t the fairy tales of our childhood bear some responsibility for the gender inequalities and stereotypes that complicate our daily lives in the 21st century?

What is the origin of gender hierarchies?

Directed by Katia Geins, the play is original and carefully crafted

With live music and « comedia de l?arte » moments

Energetic, funny and incisive!

Basado en el Pentamerone (1625) e Il était une fois des hommes et des femmes (L. Arlaud). ¿Tienen los cuentos de hadas de nuestra infancia alguna responsabilidad en las desigualdades y estereotipos de género que complican nuestra vida cotidiana en el siglo XXI?

¿Cuál es el origen de la jerarquía de los sexos?

En una original y cuidada producción de Katia Geins

Con música en directo y momentos de « comedia de l’arte »

Enérgica, divertida e incisiva

Nach dem Pentamerone (1625) und « Es war einmal Männer und Frauen » (L. Arlaud). Sind die Märchen unserer Kindheit nicht mitverantwortlich für die Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern und die Stereotypen, die unseren Alltag im 21. Jahrhundert erschweren?

Was ist der Ursprung der Geschlechterhierarchie?

In einer originellen und sorgfältigen Inszenierung von Katia Geins

Mit Live-Musik und « comedia de l’arte »-Momenten

Energetisch, witzig und prägnant!

