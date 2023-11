Élégants échassiers blancs lumineux Place de l’Eglise Sainte-Marguerite-sur-Duclair Catégories d’Évènement: Sainte-Marguerite-sur-Duclair

Seine-Maritime Élégants échassiers blancs lumineux Place de l’Eglise Sainte-Marguerite-sur-Duclair, 16 décembre 2023, Sainte-Marguerite-sur-Duclair. Élégants échassiers blancs lumineux Samedi 16 décembre, 17h30 Place de l’Eglise Spectacle de rue, accès gratuit Spectacle d’échassiers lumineux

C’est avec beaucoup de grâce qu’ils vous transporteront dans l’atmosphère enchanteresse de la féérie de Noël. Pureté et poésie à l’honneur.

suivi d’un Spectacle Son & Lumière

Boissons chaudes et gourmandises

Surprise pour les petits… pour clôturer la soirée En fin d’après-midi (horaire à confirmer) Place de l’Eglise Sainte-Marguerite-sur-Duclair Sainte-Marguerite-sur-Duclair 76480 Seine-Maritime Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T17:30:00+01:00 – 2023-12-16T19:00:00+01:00

2023-12-16T17:30:00+01:00 – 2023-12-16T19:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Sainte-Marguerite-sur-Duclair, Seine-Maritime Autres Lieu Place de l'Eglise Adresse Sainte-Marguerite-sur-Duclair Ville Sainte-Marguerite-sur-Duclair Departement Seine-Maritime Lieu Ville Place de l'Eglise Sainte-Marguerite-sur-Duclair latitude longitude 49.516775;0.810603

Place de l'Eglise Sainte-Marguerite-sur-Duclair Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-marguerite-sur-duclair/