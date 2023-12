Téléthon : randonnée pédestre Place de l’Eglise Sainte-Feyre, 9 décembre 2023 14:00, Sainte-Feyre.

Sainte-Feyre,Creuse

Le Frjep de Ste Feyre en partenariat avec le comité des Fêtes propose une randonnée de 6km au profit de l’AFM Téléthon..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Place de l’Eglise

Sainte-Feyre 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The Ste Feyre Frjep, in partnership with the Comité des Fêtes, is organizing a 6km hike in aid of the AFM Téléthon.

El Frjep Ste Feyre, en colaboración con el Comité des Fêtes, organiza una marcha de 6 km a beneficio del Téléthon AFM.

Das Frjep de Ste Feyre bietet in Zusammenarbeit mit dem Festkomitee eine 6 km lange Wanderung zugunsten des AFM Telethon an.

