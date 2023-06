Marché des Producteurs de Pays Place de l’Eglise Sainte-Féréole, 6 juillet 2023, Sainte-Féréole.

Sainte-Féréole,Corrèze

Si vous passez par Sainte- Féréole, vous serez contaminés par la joie de vivre, les soirs d’été, et surtout les jeudis des Marchés des Producteurs de Pays.

On pourrait vous parler du patrimoine architectural et rural et du peintre Rubens qui s’est invité dans l’église du village. La belle place du bourg vous attend, Sainte Féréole resplendit de traditions rurales et souhaite les partager.

Des producteurs vous attendent pour que vous composiez vous mêmes votre menu du soir à consommer avec vos amis et en famille. Du canard gras du Pays de Brive, du Boeuf du Limousin, des Pêches aux glaces fermières à la framboise ….. ! Des tables, bancs et planchas sont à votre disposition afin de consommer sur place les produits du marché..

2023-07-06 à ; fin : 2023-07-06 21:00:00. .

Place de l’Eglise

Sainte-Féréole 19270 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



If you pass by Sainte-Féréole, you will be contaminated by the joy of living, on summer evenings, and especially on Thursdays of the « Marchés des Producteurs de Pays ».

We could talk about the architectural and rural heritage and the painter Rubens who was invited to the village church. The beautiful village square awaits you, Sainte Féréole is full of rural traditions and wishes to share them.

Producers are waiting for you to compose your own evening menu to eat with your friends and family. From duck from the Brive region, beef from the Limousin, peaches to raspberry ice cream ….. ! Tables, benches and planchas are at your disposal in order to consume on the spot the products of the market.

Si pasa por Sainte-Féréole, se sentirá abrumado por la alegría de vivir en las tardes de verano, y especialmente los jueves, cuando se celebran los mercados de los agricultores locales.

También podríamos hablarle del patrimonio arquitectónico y rural del pueblo, y del pintor Rubens, que fue huésped de la iglesia del pueblo. Sainte Féréole rebosa tradiciones rurales y está deseando compartirlas con usted.

Los productores le esperan para que elabore su propio menú nocturno y lo disfrute con amigos y familiares. ¡Desde pato cebado de la región de Brive, ternera del Limousin, melocotones y helado de frambuesa …..! Mesas, bancos y planchas a su disposición para degustar los productos del mercado in situ.

Wenn Sie durch Sainte- Féréole fahren, werden Sie an Sommerabenden und vor allem an den Donnerstagen, an denen die Märkte der Landwirte stattfinden, von der Lebensfreude angesteckt.

Man könnte Ihnen vom architektonischen und ländlichen Erbe erzählen und vom Maler Rubens, der sich in die Dorfkirche eingeladen hat. Der schöne Dorfplatz erwartet Sie, Sainte Féréole erstrahlt in ländlichen Traditionen und möchte diese mit Ihnen teilen.

Die Produzenten erwarten Sie, damit Sie selbst Ihr Abendmenü zusammenstellen können, das Sie mit Ihren Freunden und Ihrer Familie genießen können. Von Entenfett aus dem Pays de Brive, Rindfleisch aus dem Limousin, Pfirsichen bis hin zu Himbeereis vom Bauernhof …..! Tische, Bänke und Planchas stehen Ihnen zur Verfügung, damit Sie die Produkte des Marktes vor Ort verzehren können.

Mise à jour le 2023-06-07 par Chambre d’Agriculture de la Corrèze