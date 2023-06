Exposition de Nicole Plenecassagne / Patchworks au Musée Marcel Boudou Place de l’Eglise Sainte-Eulalie-d’Olt, 23 août 2023, Sainte-Eulalie-d'Olt.

Sainte-Eulalie-d’Olt,Aveyron

Ce Musée, ouvert en période estivale, expose des oeuvres du peintre local Marcel BOUDOU et accueille des expositions temporaires à thème..

2023-08-23 à ; fin : 2023-09-11 . .

Place de l’Eglise

Sainte-Eulalie-d’Olt 12130 Aveyron Occitanie



This museum, open in the summer period (July and August) exhibits in this period works by local artist Marcel BOUDOU and welcomes themed temporary exhibitions.

Galería – Museo Marcel Boudou.

Dieses Museum, das im Sommer geöffnet ist, stellt Werke des lokalen Malers Marcel BOUDOU aus und beherbergt temporäre Ausstellungen zu bestimmten Themen.

Mise à jour le 2023-05-31 par Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac