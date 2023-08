Marché : de l’art à la bouche Place de l’église Saint-Vincent-la-Châtre Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Saint-Vincent-la-Châtre Marché : de l’art à la bouche Place de l’église Saint-Vincent-la-Châtre, 15 octobre 2023, Saint-Vincent-la-Châtre. Saint-Vincent-la-Châtre,Deux-Sèvres Marché : de l’art à la bouche Le dimanche 17 septembre, le 24 septembre, le 1er octobre, le 8 octobre et le 15 octobre De 8h à 12h30 place de l’église à Saint-Vincent la Châtre Commerçants alimentaires et artisans d’art locaux Animation musicale avec des artistes locaux Gratuit.

Place de l’église

Saint-Vincent-la-Châtre 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Market: from art to mouth Sunday September 17, September 24, October 1, October 8 and October 15 8 a.m. to 12.30 p.m., Place de l'Eglise, Saint-Vincent la Châtre Local food retailers and craftsmen Musical entertainment with local artists Free Mercado: del arte a la boca Domingos 17 de septiembre, 24 de septiembre, 1 de octubre, 8 de octubre y 15 de octubre De 8.00 a 12.30 h, plaza de la Iglesia, Saint-Vincent la Châtre Comerciantes y artesanos locales Animación musical con artistas locales Gratuito Markt: von der Kunst in den Mund Am Sonntag, den 17. September, 24. September, 1. Oktober, 8. Oktober und 15. Oktober Von 8 Uhr bis 12.30 Uhr Place de l'Eglise in Saint-Vincent la Châtre Lokale Lebensmittelhändler und Kunsthandwerker Musikalische Unterhaltung mit lokalen Künstlern Kostenlos

