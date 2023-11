Randonnée pédestre Place de l’église Saint-Vaast-la-Hougue, 1 décembre 2023, Saint-Vaast-la-Hougue.

Saint-Vaast-la-Hougue,Manche

Avec l’Association FAMILLES RURALES de Réville venez prendre un grand bol d’air durant cette randonnée d’environ 10km.

Rendez vous sur la place de l’église..

Place de l’église

Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie



With the Association FAMILLES RURALES de Réville, come and take a deep breath of fresh air during this 10km hike.

Meet at the church square.

Ven a respirar aire puro durante esta caminata de 10 km con la Asociación FAMILLES RURALES de Réville.

Encuentro en la plaza de la iglesia.

Mit dem Verein FAMILLES RURALES de Réville können Sie auf dieser 10 km langen Wanderung viel frische Luft schnappen.

Treffen Sie sich auf dem Kirchplatz.

