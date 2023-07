Du Marais Poitevin aux terres à Cognac – Balade gourmande à vélo Place de l’Église Saint-Symphorien, 2 août 2023, Saint-Symphorien.

Saint-Symphorien,Deux-Sèvres

Partez pour une balade gourmande à vélo sur une durée de 25 km. 4 étapes « gourmandes » – 3 étapes culturelles avec repas compris.

Prix/personne : 40€ (repas avec boissons comprises).

Circuit :

9h30 → Départ place de l’église à Saint-Symphorien.

9h45 → Arrivée à Granzay-Gript puis visite de la ferme de Thierry Mouchard, élevage bovin bio et à 10h50, visite de l’église classée XIII et XVIII siècles.

11h10 → Arrivée à Marigny, découverte de la ferme de la Noue (Famille Urvois-Briand), paysans boulangers.

12h → Arrivée à Fors. Visite, apéritif et repas à la Brasserie la Forge. 14h visite de la ferme de Clément Moreau, producteur de vin bio. Visite de l’église du XII et XVIII siècles et brasserie artisanale « la PC » par Fred Mousson. 16h, RDV au Parc du champ de Foire.

Sur réservation sur le site internet Hello Asso ou par email : parlonsen79270@gmail.com ou téléphone : 0665703839..

2023-08-02 fin : 2023-08-02 . EUR.

Place de l’Église

Saint-Symphorien 79270 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Set off on a 25 km gourmet bike ride. 4 gourmet stages – 3 cultural stages with meals included.

Price/person: 40? (meals with drinks included).

Route :

9h30 ? Departure from church square in Saint-Symphorien.

9h45 ? Arrival at Granzay-Gript, followed by a visit to Thierry Mouchard’s organic cattle farm and, at 10:50 am, a tour of the 13th- and 18th-century listed church.

11h10 ? Arrival in Marigny, visit the Urvois-Briand family’s La Noue farm, bakers.

12h ? Arrival at Fors. Visit, aperitif and meal at Brasserie la Forge. 2pm visit to the farm of Clément Moreau, organic wine producer. Visit to the 12th- and 18th-century church and « la PC » craft brewery by Fred Mousson. 16h, RDV at the Parc du champ de Foire.

By reservation on the Hello Asso website or by email: parlonsen79270@gmail.com or phone: 0665703839.

Emprenda un paseo gastronómico en bicicleta de 25 km. 4 paradas gastronómicas – 3 paradas culturales con comidas incluidas.

Precio/persona: 40 euros (comidas y bebidas incluidas).

Recorrido :

9h30 ? Salida de la Place de l’Eglise en Saint-Symphorien.

9h45 ? Llegada a Granzay-Gript, seguida de una visita a la granja de ganado ecológico de Thierry Mouchard y, a las 10h50, visita de la iglesia catalogada de los siglos XIII y XVIII.

11h10 ? Llegada a Marigny y visita de la granja La Noue de la familia Urvois-Briand, panaderos.

12h ? Llegada a Fors. Visita, aperitivo y comida en la Brasserie la Forge. 14h Visita a la granja de Clément Moreau, productor de vino ecológico. Visita a la iglesia de los siglos XII y XVIII y a la cervecería artesanal « la PC » de Fred Mousson. 16:00 Encuentro en el Parque del Campo de la Feria.

Reserva obligatoria en el sitio web de Hello Asso o por correo electrónico: parlonsen79270@gmail.com o por teléfono: 0665703839.

Begeben Sie sich auf eine 25 km lange Gourmet-Fahrradtour. 4 « Gourmet »-Etappen – 3 kulturelle Etappen mit Mahlzeiten.

Preis/Person: 40? (Essen mit Getränken inbegriffen).

Rundfahrt :

9h30 ? Abfahrt am Kirchplatz in Saint-Symphorien.

9h45 ? Ankunft in Granzay-Gript, Besuch des Bauernhofs von Thierry Mouchard, der Bio-Rinder züchtet, und um 10:50 Uhr Besuch der denkmalgeschützten Kirche aus dem 13. und 18.

11h10 ? Ankunft in Marigny, Besichtigung des Bauernhofs La Noue (Familie Urvois-Briand), Bäckereibauern.

12h ? Ankunft in Fors. Besichtigung, Aperitif und Mittagessen in der Brasserie la Forge. 14.00 Uhr Besichtigung des Bauernhofs von Clément Moreau, Bio-Weinproduzent. Besichtigung der Kirche aus dem 12. und 18. Jahrhundert und der handwerklichen Brauerei « la PC » durch Fred Mousson. 16 Uhr, RDV im Parc du champ de Foire.

Mit Reservierung auf der Hello Asso-Website oder per E-Mail: parlonsen79270@gmail.com oder Telefon: 0665703839.

Mise à jour le 2023-07-11 par OT Niort Marais Poitevin