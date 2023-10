Fête de Noël Place de l’Église Saint-Sulpice-les-Feuilles, 16 décembre 2023, Saint-Sulpice-les-Feuilles.

Saint-Sulpice-les-Feuilles,Haute-Vienne

Venez vous amuser en famille dans l’ambiance de Noël. Samedi ; manèges gratuits, Diapason banda, maquillage gratuit. Dimanche : marché de Noël, Manèges, Chorale Ouï Rock..

Place de l’Église

Saint-Sulpice-les-Feuilles 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy the family Christmas atmosphere. Saturday: free rides, Diapason banda, free face painting. Sunday: Christmas market, rides, Ouï Rock choir.

Venga y disfrute del ambiente navideño en familia. Sábado: atracciones gratuitas, Diapason banda, pintacaras gratuito. Domingo: mercado navideño, tiovivos, coro Ouï Rock.

Kommen Sie und amüsieren Sie sich mit der ganzen Familie in weihnachtlicher Atmosphäre. Samstag; kostenlose Fahrgeschäfte, Diapason banda, kostenloses Kinderschminken. Sonntag: Weihnachtsmarkt, Karussells, Chorale Ouï Rock.

