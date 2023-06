Les arts dans la rue Place de l’église Saint-Sorlin-en-Valloire, 8 juillet 2023, Saint-Sorlin-en-Valloire.

Saint-Sorlin-en-Valloire,Drôme

Pour la 2ème édition, venez découvrir de nombreuses œuvres réalisées par divers artistes locaux ! Animations et buvette sur place. Restauration à partir de 19h..

2023-07-08 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-08 22:00:00. .

Place de l’église

Saint-Sorlin-en-Valloire 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



For the 2nd edition, come and discover numerous works created by various local artists! Entertainment and refreshments on site. Catering from 7pm.

Para la 2ª edición, venga a descubrir las numerosas obras creadas por varios artistas locales Animación y refrescos in situ. Catering a partir de las 19.00 h.

Ausgabe können Sie zahlreiche Werke von verschiedenen lokalen Künstlern entdecken! Animationen und Erfrischungsstände vor Ort. Verpflegung ab 19 Uhr.

Mise à jour le 2023-06-03 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche