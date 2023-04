Marché mensuel Place de l’église, 1 janvier 2023, Saint-Sorlin-en-Valloire.

Venez découvrir et partager dans ce cadre convivial des produits locaux ou régionaux de nos producteurs et artisans..

2023-01-01 à 17:00:00 ; fin : 2023-12-31 . .

Place de l’église

Saint-Sorlin-en-Valloire 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover and share in this friendly setting local or regional products from our producers and craftsmen.

Venga a descubrir y a compartir en este ambiente acogedor los productos locales o regionales de nuestros productores y artesanos.

Entdecken und teilen Sie in diesem geselligen Rahmen lokale oder regionale Produkte unserer Produzenten und Handwerker.

