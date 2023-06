« Vieilles bobines » cinéma en plein-air Place de l’église Saint-Sébastien Labatmale, 7 juillet 2023, Labatmale.

Labatmale,Pyrénées-Atlantiques

L’association patrimoniale « Notre Histoire entre Sausse et Lagoin » aura le plaisir d’organiser une soirée intitulée « Vieilles bobines » ciné plein-air. Cette soirée cinéma proposera quelques films anciens ou pas, amateurs ou pas trop, se rapportant au patrimoine local et à quelques-uns de ses acteurs avec au programme :

– 18h : Grillades, frites et apéritifs autour du Bar Béroi avec Bepop et son accordéon

– 19h : Stand du lancer de cochon en peluche

– 22h : Projection de films sous le faisceau d’un projecteur, nous aurons en lumière, sous les étoiles, quelques films amateurs, mais pas que, se rapportant à ce thème du patrimoine, vieux bâtis, vieux métiers, scènes de vie d’autrefois, vieilles bobines en Noir et Blanc…

En cas de pluie, repli dans la salle des fêtes de Labatmale..

2023-07-07

Place de l’église Saint-Sébastien

Labatmale 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



