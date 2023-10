LA « SAINTE FAMILLE MACHIN » CHANTE BRASSENS Place de l’Église Saint-Pierre-sur-Erve Catégories d’Évènement: Mayenne

Saint-Pierre-sur-Erve LA « SAINTE FAMILLE MACHIN » CHANTE BRASSENS Place de l’Église Saint-Pierre-sur-Erve, 18 novembre 2023, Saint-Pierre-sur-Erve. Saint-Pierre-sur-Erve,Mayenne Concert de chansons de Georges brassens à Saint-Pierre-sur-Rêve.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . .

Place de l’Église

Saint-Pierre-sur-Erve 53270 Mayenne Pays de la Loire



Concert of Georges Brassens songs in Saint-Pierre-sur-Rêve Concierto de canciones de Georges Brassens en Saint-Pierre-sur-Rêve Konzert mit Liedern von Georges Brassens in Saint-Pierre-sur-Rêve

