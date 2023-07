Marche gourmande – LHOUMOIS Place de l’Eglise Saint Pierre Lhoumois, 29 août 2023, Lhoumois.

Lhoumois,Deux-Sèvres

Quoi de mieux qu’une marche en fin de journée pour passer une soirée originale !

À la découverte de LHOUMOIS…

Vous admirerez les paysages et le patrimoine de Gâtine dans la fraîcheur du soir. Les temps de marche sont entrecoupés d’informations du guide sur l’histoire, la faune et la flore locales. Des parcours accessibles à tous pour un moment agréable et convivial !

Vous aurez l’opportunité de profiter de temps gourmands et d’une visite du GAEC Bois d’Hérisson (Viande bovine, mouton, agneau).

Prévoir de bonnes chaussures de marche et une bouteille d’eau..

2023-08-29

Place de l’Eglise Saint Pierre Rue Général d’Autichamp

Lhoumois 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



What better way to spend an original evening than a walk at the end of the day?

Discovering LHOUMOIS…

Admire the landscapes and heritage of Gâtine in the cool of the evening. Walking times are interspersed with information from the guide on local history, flora and fauna. These routes are accessible to all, making for a pleasant and convivial experience!

You’ll also have the opportunity to enjoy some gourmet food and visit the GAEC Bois d’Hérisson (beef, mutton and lamb).

Bring good walking shoes and a bottle of water.

¿Qué mejor manera de pasar una tarde original que un paseo al final del día?

Descubrir LHOUMOIS…

Admire los paisajes y el patrimonio de la Gâtine al fresco de la tarde. Los paseos se intercalan con información del guía sobre la historia, la flora y la fauna locales. Estos recorridos son accesibles para todos, lo que permite disfrutar de una experiencia agradable y distendida

También tendrá la oportunidad de degustar platos gastronómicos y visitar el GAEC Bois d’Hérisson (ternera, cordero y carnero).

Lleve buen calzado para caminar y una botella de agua.

Was gibt es Besseres als einen Spaziergang am Ende des Tages, um einen originellen Abend zu verbringen!

Auf der Entdeckung von LHOUMOIS…

Sie werden die Landschaften und das Kulturerbe der Gâtine in der Kühle des Abends bewundern. Die Wanderzeiten werden durch Informationen des Führers über die Geschichte, die lokale Fauna und Flora unterbrochen. Diese Strecken sind für alle zugänglich und bieten einen angenehmen und geselligen Moment!

Sie haben die Möglichkeit, Zeit für kulinarische Genüsse und einen Besuch des GAEC Bois d’Hérisson (Rindfleisch, Schafe, Lamm) zu genießen.

Bringen Sie gute Wanderschuhe und eine Flasche Wasser mit.

