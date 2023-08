CONCERT DE LOLA BAÏ Place de l’église Saint-Pierre-des-Ormes, 8 octobre 2023, Saint-Pierre-des-Ormes.

Saint-Pierre-des-Ormes,Sarthe

Où vais-je me poser cette année pour ma tournée des petites communes?.

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . .

Place de l’église

Saint-Pierre-des-Ormes 72600 Sarthe Pays de la Loire



Where will I set down this year for my tour of small towns?

¿Dónde me instalaré este año para mi gira por ciudades pequeñas?

Wo werde ich mich dieses Jahr auf meiner Tour durch die kleinen Gemeinden niederlassen?

Mise à jour le 2023-08-28 par eSPRIT Pays de la Loire