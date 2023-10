Marché de Noël Saint Pierre de Frugie Place de l’Eglise Saint-Pierre-de-Frugie, 3 décembre 2023, Saint-Pierre-de-Frugie.

Saint-Pierre-de-Frugie,Dordogne

L’association Rencontres citoyennes de Saint-Pierre-de-Frugie organise 3 marchés de Noël

Vous trouverez des stand d’artisans et producteurs locaux, des animations.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 12:30:00. .

Place de l’Eglise

Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Rencontres citoyennes association in Saint-Pierre-de-Frugie is organizing 3 Christmas markets

You’ll find stalls selling local crafts and products, as well as entertainment

La asociación Rencontres citoyennes de Saint-Pierre-de-Frugie organiza 3 mercados navideños

Encontrarás puestos de artesanía y productos locales, así como espectáculos

Der Verein Rencontres citoyennes de Saint-Pierre-de-Frugie organisiert 3 Weihnachtsmärkte

Sie finden Stände von Kunsthandwerkern und lokalen Produzenten, Animationen

Mise à jour le 2023-10-23 par Isle-Auvézère