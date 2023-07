Théâtre d’improvisation en itinérance « Marche d’été 2023 Isère » Place de l’Église Saint-Pierre-de-Chartreuse, 28 juillet 2023, Saint-Pierre-de-Chartreuse.

Quatre comédien·nes à pieds arpentent l’Isère, recueillent le matin des interviews d’habitant·e·s et rejoignent à pieds l’étape de ce soir, pour vous offrir un spectacle qui reflète les réalités et les imaginaires du territoire.

Durée : entre 30 minutes et 1 heure

Horaire : 18h30

Gratuit.

Après spectacle : temps d’échange entre le public et les artistes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-28T18:30:00+02:00 – 2023-07-28T19:30:00+02:00

©Cie Augustine Turpaux