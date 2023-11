Marché traditionnel Place de l’Eglise Saint-Pée-sur-Nivelle, 2 décembre 2023, Saint-Pée-sur-Nivelle.

Saint-Pée-sur-Nivelle,Pyrénées-Atlantiques

Le samedi matin, rassemblement hebdomadaire de nos producteurs locaux.Vous y trouverez fromage de brebis, légumes, volailles, miel, œufs frais, piment d’Espelette, confitures…

Une dizaine d’artisans rejoindront le marché à l’occasion des fêtes de fin d’année..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 13:00:00. .

Place de l’Eglise

Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Saturday mornings: a weekly gathering of local producers selling sheep’s cheese, vegetables, poultry, honey, fresh eggs, Espelette pepper, jams…

A dozen artisans will be joining the market for the festive season.

Los sábados por la mañana, los productores locales se reúnen semanalmente para vender queso de oveja, verduras, aves, miel, huevos frescos, pimientos de Espelette, mermeladas, etc.

Una docena de artesanos se unirán al mercado con motivo de las fiestas.

Am Samstagmorgen versammeln sich wöchentlich unsere lokalen Produzenten, um Ihnen Schafskäse, Gemüse, Geflügel, Honig, frische Eier, Piment d’Espelette, Marmeladen usw. anzubieten.

Zu den Weihnachtsfeiertagen und zum Jahresende werden etwa zehn Kunsthandwerker auf dem Markt vertreten sein.

Mise à jour le 2023-11-21 par Office de Tourisme Pays Basque