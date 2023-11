Marché de Noël Place de l’Église Saint-Pardoux-le-Lac, 23 décembre 2023, Saint-Pardoux-le-Lac.

Saint-Pardoux-le-Lac,Haute-Vienne

Venez profiter de ce marché uniquement alimentaire pour faire vos dernières emplettes pour votre repas de fêtes. Le Père Noël fera le déplacement au marché de 17h à 19h pour le plus grand bonheur des enfants. Une buvette et un stand restauration seront présents pour vous réchauffer. Des animations sont prévues pour petits et grands : grands jeux en bois, ateliers créatifs, maquillage, pêche aux canards..

2023-12-23 fin : 2023-12-23 21:00:00. .

Place de l’Église

Saint-Pardoux-le-Lac 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and take advantage of this food-only market to do your last shopping for your festive meal. Santa Claus will be at the market from 5pm to 7pm, much to the delight of children. A refreshment stall and a food stand will be on hand to keep you warm. There will be entertainment for young and old alike: large wooden games, creative workshops, face painting and duck fishing.

Venga y aproveche este mercado exclusivamente gastronómico para hacer las últimas compras para su comida festiva. Papá Noel estará en el mercado de 17:00 a 19:00, para deleite de los niños. Habrá un puesto de refrescos y otro de comida para entrar en calor. Habrá entretenimiento para grandes y pequeños, como grandes juegos de madera, talleres creativos, pintura de caras y pesca con patos.

Nutzen Sie diesen reinen Lebensmittelmarkt, um Ihre letzten Einkäufe für Ihr Festtagsessen zu tätigen. Der Weihnachtsmann wird den Markt von 17 bis 19 Uhr besuchen, um die Kinder zu erfreuen. Ein Getränkestand und ein Imbissstand sind vorhanden, um Sie aufzuwärmen. Für Groß und Klein sind Animationen vorgesehen: große Holzspiele, kreative Workshops, Schminken, Entenangeln.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT Pays du Haut Limousin