Concert de Gospel Place de l’Eglise Saint-Pal-de-Mons, 4 décembre 2023, Saint-Pal-de-Mons.

Saint-Pal-de-Mons,Haute-Loire

Venez assister, voire participer (vous serez invités à chanter) à un concert de gospel super tonique et dynamique le Vendredi 15 décembre à 20h en l’Église de Saint-Pal-de-Mons par le groupe GOSPEL SOEIL. Participation libre.

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . .

Place de l’Eglise Église

Saint-Pal-de-Mons 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Come and watch, or even take part (you’ll be invited to sing) in a super-energetic, dynamic gospel concert on Friday December 15 at 8pm in the Saint-Pal-de-Mons church, performed by the GOSPEL SOEIL group. Free admission

Venga a presenciar, o incluso a participar (le invitarán a cantar) en un concierto de gospel superenergético y dinámico el viernes 15 de diciembre a las 20:00 h en la iglesia de Saint-Pal-de-Mons a cargo del grupo GOSPEL SOEIL. Participación gratuita

Besuchen Sie am Freitag, den 15. Dezember um 20 Uhr in der Kirche von Saint-Pal-de-Mons ein supertonisches und dynamisches Gospelkonzert der Gruppe GOSPEL SOEIL und nehmen Sie sogar daran teil (Sie werden zum Singen eingeladen). Freie Teilnahme

Mise à jour le 2023-11-30 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron