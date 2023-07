Marché de producteurs de Pays de Saint Mathieu – Fête de la bière Place de l’église Saint-Mathieu, 26 août 2023, Saint-Mathieu.

Saint-Mathieu,Haute-Vienne

A Saint Mathieu, place de l’église, venez déguster ou acheter des produits locaux de qualité, dans une ambiance festive les mardis de l’été de 17h à 23h. Le 26 août ce sera la fête de la bière. Restauration, cuisson sur place, amenez vos couverts !.

2023-08-26 fin : 2023-08-26 . .

Place de l’église

Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



In Saint Mathieu, place de l’église, come and taste or buy quality local produce in a festive atmosphere on Tuesdays in summer from 5pm to 11pm. On August 26, it’s the beer festival. Catering, cooking on site, bring your cutlery!

En Saint Mathieu, place de l’église, venga a degustar o comprar productos locales de calidad en un ambiente festivo los martes de todo el verano, de 17:00 a 23:00 horas. La fiesta de la cerveza se celebrará el 26 de agosto. Catering, cocina in situ, ¡traiga sus cubiertos!

In Saint Mathieu, place de l’église, können Sie dienstags im Sommer von 17 bis 23 Uhr in einer festlichen Atmosphäre lokale Qualitätsprodukte probieren oder kaufen. Am 26. August findet das Bierfest statt. Verpflegung, Kochen vor Ort, bringen Sie Ihr Besteck mit!

Mise à jour le 2023-06-21 par OT Ouest Limousin