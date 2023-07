LES ÉCHOPPES « BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE D’ARTISANAT LOCAL » place de l’église Saint-Martin-de-Londres, 11 juillet 2023, Saint-Martin-de-Londres.

Saint-Martin-de-Londres,Hérault

Les échoppes « boutique éphémère d’artisanat local »

Organisé par l’association Arts des Remparts

Du 11 juillet au 27 août 2023 de 9h à 14h (tous les jours sauf mercredi et jeudi)

Place de l’église à Saint-Martin-de-Londres.

2023-07-11 09:00:00 fin : 2023-08-27 14:00:00. .

place de l’église

Saint-Martin-de-Londres 34380 Hérault Occitanie



The « ephemeral boutique of local crafts » stalls

Organized by the Arts des Remparts association

July 11 to August 27, 2023 9am to 2pm (every day except Wednesday and Thursday)

Place de l’église, Saint-Martin-de-Londres

Los puestos de la « tienda efímera de artesanía local

Organizado por la asociación Arts des Remparts

Del 11 de julio al 27 de agosto de 2023 de 9:00 a 14:00 (todos los días excepto miércoles y jueves)

Plaza de la Iglesia, Saint-Martin-de-Londres

Les échoppes « Vergänglicher Laden mit lokalem Kunsthandwerk »

Organisiert von der Vereinigung Arts des Remparts

Vom 11. Juli bis 27. August 2023 von 9 bis 14 Uhr (täglich außer Mittwoch und Donnerstag)

Place de l’église in Saint-Martin-de-Londres

