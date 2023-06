Bal trad Limousin et Creusois place de l’église, Saint-Martin-Château (23) Bal trad Limousin et Creusois place de l’église, Saint-Martin-Château (23), 10 juin 2023, . Bal trad Limousin et Creusois Samedi 10 juin, 21h00 place de l’église, Saint-Martin-Château (23) entrée libre Bal trad limousin et creusois Le répertoire s’appuie sur des collectes réalisées en Limousin et principalement en Creuse. Le chant, essentiellement en occitan, s’épanouit dans l’espace créé par les violons, l’accordéon et la mandoline… La musique, concoctée à partir d’une connaissance approfondie des sources patrimoniales, est réjouissante, pétillante, surprenante, avec des clins d’œil facétieux vers d’autres genres musicaux. Jean-Jacques Le Creurer, accordéon diatonique et violon, Louise Le Creurer, violon et chant et Vincent Brusel mandoline et chant Dans le cadre de la Fête de St Martin Château : balades, concert, spectacles, repas musicaux, … à partir de 11h source : événement Bal trad Limousin et Creusois publié sur AgendaTrad place de l’église, Saint-Martin-Château (23) 23460 Saint Martin Château

