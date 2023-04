Marché hebdomadaire Place de l’église Saint-Marcel-de-Félines Catégories d’Évènement: Loire

Saint-Marcel-de-Félines

Marché hebdomadaire Place de l’église, 1 janvier 2023, Saint-Marcel-de-Félines. Marché bio, épicerie itinérante..

2023-01-01 à 16:30:00 ; fin : 2023-12-31 19:30:00. .

Place de l’église

Saint-Marcel-de-Félines 42122 Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Organic market, itinerant grocery store. Mercado ecológico, tienda de comestibles móvil. Biomarkt, fahrender Lebensmittelladen. Mise à jour le 2021-06-17 par Office de Tourisme Forez Est

